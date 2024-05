Mo: Trump, 'Biden dalla parte dei terroristi'

Washington, 9 mag. (Adnkronos) - L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha attaccato duramente il presidente americano Joe Biden, dopo che quest'ultimo ha minacciato di non fornire armi a Israele se dovesse decidere di attaccare Rafah. "Hamas ha assassinato migliaia di civili ...

Washington, 9 mag. (Adnkronos) – L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha attaccato duramente il presidente americano Joe Biden, dopo che quest'ultimo ha minacciato di non fornire armi a Israele se dovesse decidere di attaccare Rafah. "Hamas ha assassinato migliaia di civili innocenti, compresi bambini, e tiene in ostaggio americani, ammesso che siano vivi, ma 'il corrotto' sta proprio dalla parte di questi terroristi, così come sta dalla parte degli estremisti che stanno prendendo il controllo dei nostri campus", ha affermato Trump, citato da Ynet News.