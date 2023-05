In questo articolo scopri come utilizzare l’app di pagamento online EasyPol per effettuare il pagamento del bollo dell'auto.

Il bollo auto, conosciuto anche come bollo Aci, è una tassa che tutti i soggetti in possesso di un veicolo (auto, moto e rimorchio) sono tenuti a versare alla Pubblica amministrazione con cadenza annuale, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza.

Come per tutti gli altri versamenti alla PA, il pagamento del bollo auto è da sempre sinonimo di stress e preoccupazione per i contribuenti, alla luce delle lunghe code agli sportelli e dell’incertezza sulle scadenze da rispettare.

A semplificare e velocizzare l’iter di versamento e offrire uno strumento che metta al riparo i cittadini da brutte sorprese o errori, ci ha pensato EasyPol, un’app di pagamento online che consente di potersi collegare al sistema dei pagamenti elettronici PagoPa e provvedere in pochissimi secondi a regolarizzare la propria posizione nei confronti dello Stato.

Come pagare il bollo con EasyPol

L’app di EasyPol rappresenta una soluzione efficace e sicura per poter pagare il bollo per l’auto, moto e rimorchio senza dover affrontare file e attese, direttamente da casa tramite PC, tablet o smartphone. Disponibile nei maggiori store di app, EasyPol consente a chiunque di poter effettuare il pagamento annuale della tassa automobilistica in modo intuitivo e rapido, avendo anche la possibilità di poter monitorare in ogni momento e in tempo reale la propria situazione per quel che concerne le scadenze e i pagamenti già effettuati alla pubblica amministrazione.

Oltre al bollo, infatti, con l’app, direttamente collegata a PagoPa, è possibile provvedere al pagamento anche di altre tasse, tributi, bollettini postali, bollettini MAV/RAV, rette universitarie e scolastiche, sanzioni, multe e quote associative, nonché tutti i versamenti ad aziende controllate dal settore pubblico, enti pubblici ma anche privati, in totale sicurezza grazie a Nexi.

Per pagare il bollo auto della macchina, della moto e del rimorchio con EasyPol sono necessari solo 37 secondi e pochissimi step, e non serve avere un account registrato. Una volta scaricata l’app, basta inserire la tipologia di veicolo e la targa collegata per procedere infine al versamento della tassa, indicando il metodo di pagamento (carta di credito o di debito). Una volta che la transazione è andata a buon fine, verrà inviata una mail all’indirizzo di posta elettronica indicato contenente la ricevuta di pagamento.

Nel caso di utente registrato, la notifica verrà recapitata anche nel proprio account personale, potendo archiviare tutti i pagamenti già effettuati in un garage virtuale, nel quale inserire le targhe dei propri veicoli, impostare un promemoria per le prossime scadenze e organizzare i versamenti, così da poter avere una panoramica completa della propria posizione ed evitare ritardi. Una funzione fondamentale, come evidenziato dagli oltre 60 mila veicoli registrati o “parcheggiati” nel garage virtuale di EasyPol.

Come accennato in precedenza, è possibile utilizzare EasyPol anche senza registrazione, ma con una spesa mensile ridotta si può sottoscrivere un abbonamento e usufruire di tutti i servizi offerti per poter sfruttare al massimo tutte le funzionalità dell’app.

Il servizio di Banking di EasyPol

Come sottolineato dal proprio management, EasyPol è nata con l’obiettivo di facilitare i pagamenti nei confronti della pubblica amministrazione e incentivare e sviluppare il sistema di digital payment in Italia. In quest’ottica, l’azienda ha di recente messo a disposizione un servizio di banking online in grado di assistere l’utente in ogni aspetto della propria gestione finanziaria, in virtù anche del cambiamento di abitudini dei cittadini che sempre con maggiore frequenza ricercano strumenti digitali per il monitoraggio della propria situazione economica e controllo delle spese.

Con il banking di EasyPol, infatti, è possibile collegare il proprio conto corrente o carte per controllare in ogni momento le uscite e le entrate, categorizzare le spese e impostare quelle ricorrenti così da non saltare scadenze e incorrere in sanzioni e interessi, potendo usufruire di grafici e tabelle intuitive che illustrano chiaramente l’andamento dei movimenti, in modo da prendere le decisioni economiche più coerenti rispetto ai propri bisogni e disponibilità, con un altissimo grado di sicurezza per quel che riguarda i propri dati personali, grazie alla collaborazione con SaltEdge. Inoltre, avendo la possibilità di collegare più conti contemporaneamente, l’utente potrà gestire le proprie finanze da un’unica piattaforma, senza dover passare da un’app della banca all’altra.

La funzionalità dell’app, un servizio di assistenza sempre disponibile e la continua ricerca di soluzioni sempre più efficaci, ha reso EasyPol un punto di riferimento per i pagamenti PagoPa e per il banking per centinaia di migliaia di utenti che hanno deciso di legarsi all’azienda, con un alto grado di soddisfazione, come evidenziato dalle innumerevoli recensioni positive consultabili in rete.