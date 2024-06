Una sorpresa per Annalisa: la NASA la omaggia dando il suo nome a un asteroide. Non è solo una cantante di successo, ma anche laureata in fisica.

Scienza e musica si incontrano in questa dedica inaspettata che la NASA ha fatto ad Annalisa. Un riconoscimento davvero “stellare” che conferma l’impatto della cantante non solo in Italia, ma anche a livello internazionale. La NASA ha specificato anche di aver battezzato l’asteroide con il nome della popstar per celebrare un’altra cosa, oltre al suo incredibile successo: la sua laurea in fisica.

Chi lo sarebbe mai aspettato che un asteroide avrebbe preso il nome della popstar italiana Annalisa? L’inaspettata dedica della NASA ha stupito un po’ tutti, ma è solo un grande riconoscimento per l’incredibile ascesa che la carriera della cantante sta avendo negli ultimi anni.

L’oggetto celeste battezzato come “20014 Annalisa” è stato in realtà scoperto nel 1991 da dall’astronomo statunitense Henry E. Holt. Si tratta di un piccolo asteroide dal diametro di 4,441 km di diametro e che orbita pacificamente nello spazio. D’ora in poi sarà di certo più memorabile grazie al suo nuovo nome che condivide con una delle stelle più brillanti del panorama musicale italiano.

Non solo cantante, ma laureata in fisica: ecco perché la NASA ha dedicato un asterodie ad Annalisa

La dedica della NASA ad Annalisa, fatta battezzando un piccolo asterodie “20014 Annalisa” è stata davvero sorprendente, ma forse non del tutto inaspettata. Negli ultimi anni la cantante si è rivelata una vera popstar, sfornando successi travolgenti che l’hanno portata a essere una stella del panorama musicale italiano, iniziando anche a strizzare l’occhio a quello internazionale.

La NASA però ha avuto un ulteriore motivo, oltre alla carriera “stellare” di Annalisa nel mondo della musica, per dare il suo nome ad un asteroide. Come è stato specificato nella descrizione scientifica del corpo celeste dedicato alla cantante, infatti, Annalisa non è solo un’artista ma “È laureata in fisica ma ha lasciato il segno nel settore musicale“.

