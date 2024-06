Annalisa, 38 anni, dopo essere convolata a nozze un anno fa con il manager di Costa Crociere, Francesco Muglia, sogna di diventare mamma.

“Non ho più vent’anni”

Il successo di Annalisa è inarrestabile. Tra poco la vedremo come madrina del Pride di Roma ed è stata la prima italiana a ricevere il Global Force Award durante il Billboard Women in Music.

La cantante però ora sta pensando anche alla sua vita privata, in particolare alla maternità.

Racconta a Cosmopolitan: “Diventare mamma? È un tema molto delicato per noi donne ed è difficile per me. Io vorrei avere un figlio prima o poi e sono consapevole di non avere più vent’anni. Non so come vivrei una cosa così grande e così delicata senza rinunciare a certe situazioni e senza far mancare nulla all’altra persona.”

Il matrimonio con Muglia

Il 29 giugno 2023 Annalisa si è sposata con il fidanzato Francesco Muglia. Racconta che era terrorizzata dai paparazzi e che gli ospiti potessero sentirsi a disagio per le fotografie scattate di nascosto, ma alla fine si è arresa e ha deciso di godersi la cerimonia e la festa.

Nonostante sia stato un giorno magico che ricorderà per sempre è stato tutto anche molto frenetico. Svela: “Tutta la fase organizzativa è avvenuta in concomitanza di una marea di impegni di lavoro di entrambi. Pensa che non abbiamo ancora fatto il viaggio di nozze e non si sa quando lo faremo.”