Nuova polemica sul programma Reazione a Catena. I telespettatori, al termine dell’ultima puntata, hanno mosso critiche agli autori in merito alla scelta dei concorrenti.

Reazione a Catena: nuova polemica sui concorrenti

L’ultima puntata di Reazione a Catena ha lasciato l’amaro in bocca a molti telespettatori. Non è stato solo il grande pubblico a lamentarsi, ma anche il conduttore Pino Insegno. La polemica riguarda i concorrenti che, a detta di quanti guardano da casa, sono “imbarazzanti“. Un utente, via social, ha tuonato: “Ma che provini fate?“.

Reazione a Catena: le Gianduja deludono il pubblico

A dare il via all’ultima polemica su Reazione a Catena sono state soprattutto tre squadre: gli Alto Voltaggio, le Marongiu e le Gianduja. Quest’ultima, come si suol dire, ha fatto traboccare l’acqua dal vaso. Le tre concorrenti sono arrivate all’Ultima catena con 142 mila euro, ma hanno sbagliato tutto. Alla fine della fiera si sono ritrovate con un montepremi di 142 euro.

Reazione a Catena: le critiche sui concorrenti

Davanti alla performance disastrosa delle Gianduja, gli spettatori di Reazione a Catena si sono riversati sui social. Tra i tanti commenti si legge: “Queste concorrenti le hanno trovate al mercatino delle pulci, rimanenze di magazzino“, oppure “Ma che provini fanno per scegliere queste tre?“, o ancora “Stasera dovete voi 30 centesimi al programma”.