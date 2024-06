Il pubblico contro Pino Insegno, al comando di Reazione a Catena. Le accuse contro il conduttore sono molto gravi, cosa è successo?

Pubblico contro Pino Insegno a Reazione a Catena

Cosa è successo a Reazione a Catena? L’avventura di Pino Insegno alla guida del noto programma, al posto di Marco Liorni, non è iniziata nel migliore dei modi a causa di un incidente grave.

L’accusa è partita dal pubblico, che ha segnalato un momento molto particolare avvenuto in puntata.

La squadra dei “Chiuchiarelli” si è aggiudicata la vittoria, la prima di questa edizione. Arrivando al montepremi finale di 14mila euro, i concorrenti hanno raccolto però diverse critiche ed è iniziata la polemica sui social.

Pino Insegno favorisce i concorrenti di Reazione a Catena?

Il pubblico ha notato come Pino Insegno, che dovrebbe ricoprire un ruolo imparziale all’interno dello storico game show della Rai, tenda invece a favorire chi partecipa al gioco.

Questa per lo meno è la discussione che si sta tenendo sui social. C’è da dire che la partita dei campioni è stata perfetta, così come l’intesa nel gioco “L’intesa vincente”, dove hanno collezionato 15 parole indovinate.

Anche dopo, è stata indovinata la parola che ha valso il montepremi e proprio qui c’è stato un dibattito. Infatti, la parola era semplicissima, ovvero “Foto” e mancava un sola lettera per completarla.

Tutti sono rimasti increduli, a partire dai tre partecipanti, incerti se quella fosse davvero la parola ma alla fine non hanno avuto dubbi. E tornando a Pino Insegno, i telespettatori lo accusano dandogli la colpa per la facile risposta, con un’ironia ma non troppo sottile.