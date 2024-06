Reazione a Catena è tornato in onda con un nuovo conduttore, Pino Insegno. Durante la prima puntata del quiz show, il presentatore ha commesso una gaffe nei confronti del collega Marco Liorni che non è piaciuta al grande pubblico.

Reazione a Catena, Pino Insegno: la gaffe su Marco Liorni

Pino Insegno, nonostante il flop del Mercante in fiera, continua ad avere la fiducia dei vertici Rai. Nelle ultime ore, il conduttore ha debuttato alla guida di Reazione a Catena, quiz show molto amato dai telespettatori. Gli ascolti della prima puntata sono stati ottimi, ma la gaffe che ha commesso nei riguardi del collega Marco Liorni non è piaciuta ai fan.

Reazione a Catena: gli ascolti della prima puntata

Il primo appuntamento con Reazione a Catena ha tenuto incollati allo schermo 3 milioni e 387mila spettatori, con il 24% di share. Un risultato ottimo, in linea con quello registrato da Liorni lo scorso anno (3,14 milioni e il 25,2%). In apertura della diretta, però, Pino Insegno ha commesso una gaffe che non è piaciuta al grande pubblico.

Cosa ha detto Pino Insegno su Marco Liorni?

Pino Insegno ha aperto così la puntata del quiz show:

“Benvenuti a Reazione a Catena! Grazie a voi ma soprattutto grazie all’amico e grande professionista Marco Liorni che non solo ci ha dato la linea per cominciare la nostra prima puntata, ma ci ha lasciato in eredità un gioco straordinario, che ho avuto anche la fortuna di condurre”.

I commenti dei fan sono tutti sulla stessa linea: “Fatico a credere che non l’abbia fatta apposta. Tra loro due non scorre buon sangue ed è cosa nota. Già il fatto che lo abbia chiamato amico stonava”.