Nonostante per il momento sia solo disponibile negli Stati Uniti, a quanto pare Apple sembra essere pronta ad “esportare” il suo Vision Pro, un visore per la realtà aumentata, anche al di fuori del territorio statunitense. Stando ad una fonte anonima molto vicina alla compagnia, sembra che non bisognerà nemmeno aspettare molto per vedere l’arrivo del visore nel resto del mondo.

Apple Vision Pro si prepara al lancio internazionale

Questa volta è il sito macrumors.com a condividere le nuove voci in merito al lancio internazionale dell’Apple Vision Pro citando una misteriosa fonte “vicina alla questione” che, come spesso accade in questi casi, è rimasta anonima. Non è da escludere che si tratti di qualche dipendente della compagnia, ma in ogni caso è difficile stabilirlo con certezza.

La cosa che ci interessa è che questo misterioso individuo ha rivelato come il lancio internazionale del visore per la realtà aumentata di Apple avverrà durante il mese di luglio, specificando che probabilmente il lancio avverrà intorno alla terza o quarta settimana. Purtroppo non è ancora chiaro se il Vision Pro verrà lanciato in tutto il mondo o se approderà prima in determinati paesi e poi farlo sbarcare anche in altri luoghi con il passare dei mesi.

Sembra però che l’azienda sia più propensa a procedere per fasi, ma nemmeno in questo caso ci sono molti dettagli, secondo alcune voci nella seconda fase l’Apple Vision Pro arriverà nel Regno Unito. In ogni caso trattandosi di rumors, è bene prendere tutte queste informazioni con le pinze.