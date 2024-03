Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha lanciato un’azione legale contro Apple, accusandola di violare le leggi antitrust e mantenere un monopolio nel settore degli smartphone, in particolare grazie al successo dell’iPhone.

Usa, Apple sotto accusa: violazione antitrust negli Stati Uniti

Il ministro della Giustizia Merrick Garland ha dichiarato che negli ultimi 12 anni, Apple è diventata una delle società più quotate al mondo, ma questo successo sarebbe stato ottenuto violando le leggi antitrust.

Secondo l’accusa, Apple avrebbe impedito agli sviluppatori di software e alle società di videogiochi di offrire alternative migliori per l’iPhone, causando un aumento dei prezzi per i consumatori e limitando la concorrenza nel settore. Si sostiene che l’azienda abbia creato barriere per rendere difficile agli sviluppatori e ai consumatori l’uscita dall’ecosistema Apple, utilizzando il proprio potere per limitare la scelta dei consumatori e ostacolare la concorrenza.

Apple ha risposto definendo l’accusa “sbagliata” e ha dichiarato che si difenderà vigorosamente. L’azienda ha avvertito che se l’azione legale avrà successo, potrebbe mettere in pericolo la sua capacità di creare la tecnologia innovativa che i consumatori si aspettano da Apple. Ha inoltre sottolineato che questo potrebbe creare un pericoloso precedente, concedendo al governo un potere eccessivo nell’orientare lo sviluppo della tecnologia destinata ai consumatori.

La controversia tra Apple e il Dipartimento di Giustizia americano solleva importanti questioni riguardanti la regolamentazione delle grandi aziende tecnologiche e il loro impatto sulla concorrenza e sui consumatori. La risoluzione di questa causa potrebbe avere conseguenze significative non solo per Apple, ma anche per l’intero settore tecnologico e per la regolamentazione antitrust negli Stati Uniti.