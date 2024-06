Nel settore della produzione del cartone ondulato, il processo produttivo è caratterizzato da una serie di sfide tecniche che possono influire notevolmente sulla qualità del prodotto finale e sulla produttività complessiva. Tra i principali ostacoli si annoverano la riduzione eccessiva della velocità durante la fase di giunta, le rotture della carta e la gestione dei costi energetici, che assumono un’importanza crescente nel contesto economico attuale.

La tecnologia Revolution di Renova: freno ibrido a recupero energia

Per far fronte a queste sfide, Renova ha ideato e brevettato un sistema integrato: Revolution, freno ibrido a recupero di energia. Questo sistema combina un freno pneumatico multidisco e un motore rigenerativo che, operando in sinergia, assicurano un corretto tensionamento della carta lungo l’intero processo produttivo.

Il freno pneumatico supporta il motore nelle operazioni quotidiane e interviene in caso di arresto di emergenza, comportando una drastica riduzione del consumo delle pastiglie.

Il motore, che ha la funzione principale, controlla la tensione del nastro con estrema precisione, garantendo massima sensibilità e prestazioni costanti, poiché non subisce alterazioni causate dall’eccessivo calore.

Come Revolution risolve il problema degli strappi carta e garantisce una velocità di giunta più elevata?

La fase di giunta è fondamentale nella produzione del cartone ondulato, essendo essenziale per garantire una produzione continua. Una riduzione eccessiva della velocità comporta una diminuzione della quantità di cartone prodotto quotidianamente, riducendo la produttività e, di conseguenza, il profitto. Studi di settore indicano che una riduzione della velocità del 10% può abbassare la produttività fino al 15% in una settimana.

Durante la fase di giunta, la velocità della linea viene ridotta drasticamente per evitare possibili rotture della carta. Grazie a Revolution, tali problematiche possono essere facilmente risolte poiché il sistema accelera la bobina sul proprio asse, vincendo l’inerzia iniziale dovuta al considerevole peso di una bobina piena. In questo modo è possibile mantenere una velocità di giunta più elevata di almeno il 25% e ridurre notevolmente le rotture carta e i conseguenti fermi macchina. Inoltre, questo consente di lavorare con parametri di amido e temperatura adeguati, che possono rimanere invariati per l’intero processo produttivo, garantendo la massima qualità del prodotto finale.

Revolution: Recupero energetico e riduzione dei costi

La gestione dei costi energetici è diventata cruciale per affrontare i rapidi cambiamenti del mercato. Attualmente, il costo dell’energia rappresenta circa il 20% delle spese operative totali nel settore del cartone ondulato. Un rapporto del 2023 ha evidenziato che le aziende che adottano misure di risparmio energetico possono ridurre i costi operativi fino al 10%, migliorando la competitività e la sostenibilità del processo produttivo.

Attualmente, gli ondulatori si avvalgono di freni pneumatici, disperdendo l’energia generata durante la frenata nell’ambiente. Revolution introduce un’innovazione significativa: il recupero di una parte di questa energia non sfruttata. Il sistema, infatti, trasforma l’energia termica rilasciata durante la frenata in 10 kWh di energia elettrica per ogni linea ondulatrice (2 kWh per porta bobina). Questa energia recuperata viene poi reintegrata istantaneamente nella rete elettrica dello stabilimento, contribuendo a una riduzione dei costi energetici del 7%.

Sistema Integrato Revolution: Industria 4.0

Revolution è un sistema 100% plug & play, garantendo un’installazione semplice e veloce grazie a una flangia personalizzabile che si adatta a tutti i porta bobina con diverse configurazioni di alberi o testate. Il sistema integrato dell’industria 4.0 include:

Revolution freno ibrido a recupero energetico.

Un pannello di controllo intuitivo e facile da utilizzare che consente di stabilire un dialogo diretto con i sistemi di produzione presenti nell’ERP. Inoltre, permette il riavvolgimento motorizzato della bobina, eliminando l’intervento manuale e garantendo, quindi, un maggiore livello di sicurezza per l’operatore.

Un armadietto che contiene tutti i componenti elettronici per la gestione di una giuntatrice e quattro unità Revolution, ottimizzando l’intero processo produttivo.

Dati di contatto

Renova srl

Viale Rimembranze, 93, 20099 Sesto San Giovanni, Milano

Telefono: +39 02 2700 7394

E-mail: info@renova-srl.com

Sito web: https://www.renova-srl.com/it/

Renova srl é un’azienda certificata ISO9001