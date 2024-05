A breve infatti WhatsApp smetterà di funzionare su alcuni cellulari: la novità coinvolgerà un gran numero di utenti, a seconda del dispositivo in possesso.

Limitazioni per utilizzare l’app di messaggistica WhatsApp

L’applicazione di messaggistica di Meta smetterà di funzionare su molti vecchi modelli di smartphone a partire dal 1° giugno 2024, ecco quali:

Per i modelli Apple: dell’Iphone 6S, dell’iphone SE, dell’iphone 6S Plus;

Samsung: Galaxy Vore, galaxy Trend Lite, Galaxy Ace 2, galaxy S3 mini, Galaxy Trend II, Galaxy Xcover 2;

LG: dell’Optimus l3 II Dual, dell’OptimusL5 II, dell’Optimus F5, dell’Optimus L3 II, dell’Optimus L7 II, dell’Optimus L5 Dual, dell’Optimus L7 Dual, dell’Optimus F3, dell’Optimus F3 Q, dell’Optimus L2 II, dell’Optimus L4 II, dell’Optimus F6, dell’Enact, del Lucid 2, dell’Optimus F7;

Huawei: l’Ascend Mate, l’Ascend G7 40, l’Ascend D2; per la Sony: Sony Xperia M; per la Lenovo: Lenovo A820;

ZTE:LA v975 -umi x2, la ZTE Grand S Flex, la ZTE Grand Memo.

Tra le altre marche ci sono anche: Faea F1THL W8, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, Archos 53 Platinum.

Le novità di Meta

Meta sta cercando di migliorare sempre più la sua piattaforma, portando maggiore sicurezza e prestazioni sempre migliori. Per questo motivo hardware ormai troppo vecchi non permettono più il corretto funzionamento dell’app.

I possessori di smartphone che a breve non saranno più compatibili con la piattaforma in questione, dunque, possono provare ad aggiornare il sistema operativo. Se tale upgrade è disponibile tra le proprie impostazioni, si potrà rimandare il ban ancora per un po’, prima dell’acquisto di un nuovo dispositivo. Se non si ha l’intenzione di acquistare un nuovo smartphone si possono usare altre app come Telegram o Signal.