L’evento Shape Next Summit: The Next frontiers of Food, Food Retail, Food Tech si terrà il 28 novembre a Palazzo Castiglioni a Milano. Si tratta di un evento internazionale che celebra l’innovazione nel settore Food, Food Retail e Food Tech.

Appetite for Disruption presenta Shape Next Summit: The Next frontiers of Food, Food Retail, Food Tech, un evento che vuole celebrare l’innovazione in questi settori.

La data da segnare sul calendario è il 28 novembre. L’evento si terrà dalle 9 alle 13 presso Palazzo Castiglioni, sede di Confcommercio Milano, in Corso Venezia, a Milano. L’industria Food italiana sta affrontando una profonda trasformazione grazie all’innovazione digitale ed ecologica, di cui si deve parlare. Questo evento è un’occasione perfetta per creare un solido ecosistema, riunendo i principali attori del settore e coloro che hanno il desiderio di investire nel Food, Food Retail e Food Tech. L’obiettivo di questo appuntamento è quello di stimolare l’innovazione, ma anche il dibattito e la contaminazione, per la crescita dell’industria e lo sviluppo di nuovi modelli di business.

Shape Next Summit a Milano: gli interventi della giornata

La giornata dedicata allo Shape Next Summit prevede una serie di interventi da parte di speaker importanti, che saranno moderati dalla giornalista esperta di Innovazione e Startup de La Repubblica, Giulia Cimpanelli. Si parlerà di temi molto importanti, come Innovazione & Trasformazione, Tecnologia & Digitale, Sostenibilità & impatto, People & collaborazione, con ospiti di spicco. Tra questi troviamo:

Vincenzo Catrambone , General Manager Starbucks, Percassi;

, General Manager Starbucks, Percassi; Stefania Criveller , General Corporate Manager, Cigierre;

, General Corporate Manager, Cigierre; Barbara Vita , Head of Innovation Beyond the Core, Nestlé Italia;

, Head of Innovation Beyond the Core, Nestlé Italia; Andrea Bello , Innovation Director, Lavazza;

, Innovation Director, Lavazza; Dario Giudici , Founder & CEO, Mamacrowd;

, Founder & CEO, Mamacrowd; Fabio Mondini de Focatiis, Founding Partner, Growth Capital;

de Focatiis, Founding Partner, Growth Capital; Annamaria Tartaglia , Founder e Board Member, Angels4Women & Co-Chair, W7 (G7 Italy) ;

, Founder e Board Member, Angels4Women & Co-Chair, W7 (G7 Italy) Francesco Cerruti , Direttore Generale, Italian Tech Alliance;

, Direttore Generale, Italian Tech Alliance; Luca Foresti , CEO, Centro Medico Santagostino;

, CEO, Centro Medico Santagostino; Roberto Calugi , Direttore Generale, FIPE – Federazione Italiana Pubblici Esercizi;

, Direttore Generale, FIPE – Federazione Italiana Pubblici Esercizi; Domingo Iudice , Co-Founder & Marketing Director, Pescaria;

, Co-Founder & Marketing Director, Pescaria; Marco Campagna , Direttore Innovazione e Strategia, CIRFOOD;

, Direttore Innovazione e Strategia, CIRFOOD; Matteo Figura, Director Foodservice Italy, Circana;

Shape Next Summit è un’iniziativa realizzata in collaborazione con la Federazione Italiana Pubblici Esercizi e Brainpull.

Per partecipare all’evento, è possibile assicurarsi il proprio posto registrandosi tramite la pagina dedicata: https://shapenext.a4d.global/it/ – da tenere monitorata per aggiornamenti sui nuovi speaker, partner e programma.