Localizzatore GPS senza sim: il migliore del 2023

Con il localizzatore GPS senza sim si ha la certezza di monitorare qualsiasi oggetto come la bici o l'auto in tempo reale.

I furti di biciclette o di auto sono sempre più diffusi e per evitarli bisogna cercare di mettere in sicurezza i propri oggetti e beni preziosi. Per poterlo fare, basta optare per l’acquisto di un localizzatore GPS senza sim in modo da essere sicuri della posizione dell’oggetto e monitorarlo in tempo reale grazie al cellulare.

Localizzatore GPS senza sim

Si tratta di un dispositivo che sfrutta la tecnologia GPS oppure altre tecnologie per individuare la posizione di un qualsiasi oggetto o persona. I dati del localizzatore GPS passano per un dispositivo connesso alla rete Internet tramite la rete mobile, la radio oppure il modem satellitare e non hanno bisogno di una scheda sim per poter funzionare.

Ovviamente si trovano modelli di diverso tipo, che si distinguono per un design compatto e piccolo al punto che è possibile anche indossarli come fossero dei veri e propri braccialetti oppure orologi da polso. Altri modelli sono più grandi e permettono di riuscire a trovare la propria posizione grazie anche a uno schermo integrato che visualizza la mappa.

Al momento dell’acquisto di un dispositivo del genere, bisogna considerare una serie di fattori, come la batteria che può essere rimovibile o sostituibile. In un modello come TiMappo, il migliore dell’anno, non si corre il rischio che la batteria possa esaurirsi e quindi è possibile usarlo per diverso tempo e vari scopi.

Bisogna poi considerare se si tratta di un dispositivo impermeabile e resistente ai fattori meteorologici o il tipo di raggio o copertura per capire l’uso in città piuttosto che in campagna. Alcuni modelli non necessitano di scheda sim, il che permette di usarlo agevolmente e senza problemi.

Localizzatore GPS senza sim: utilizzi

Si tratta di un dispositivo molto utile con varie funzioni e usi. Infatti, il localizzatore GPS è particolarmente utile dal momento che permette di verificare e localizzare (da qui il nome) la posizione di un oggetto in tempo reale. Con questo dispositivo delle dimensioni compatte, è possibile tenere traccia di veicoli e merci.

Un dispositivo adatto anche per ritrovare le chiavi di casa o della macchina che non sempre si sa dove siano. Nel corso degli anni, l’uso di questo prodotto si è diffuso tantissimo al punto da poterlo usare in vari ambiti e scopi. Sfrutta il sistema GPS, acronimo di Global Position System, ovvero di siostema di posizione globale per individuare e tenere traccia di un oggetto, una persona o anche un animale.

Un dispositivo come il localizzatore GPS è in grado di rilevare e tenere traccia della posizione di un oggetto o anche dell’automobile in caso di furto. Grazie a questo device, è possibile sapere dove si trova poiché si riceve una notifica sul telefono in modo da capire il suo percorso e visualizzarlo in tempo reale.

Altrettanto interessante anche per gli animali soprattutto se durante le passeggiate o le gite fuori porta possono perdersi. Grazie a questo prodotto si sa sempre dove si trova il proprio animale o anche la bici in caso di furto. Sono molto utili anche per geolocalizzare le persone, soprattutto se si trovano in luoghi isolati che non conoscono per poterle rintracciare immediatamente.

Localizzatore GPS senza sim: il migliore

Sono diversi i tipi di localizzatore GPS senza sim che si trovano in commercio, ma il più efficace anche per l’ottimo rapporto prezzo-qualità è TiMappo, considerando il migliore dell’anno. Un dispositivo di tracciamento che permette di tenere sotto occhio la posizione di qualsiasi oggetto, compreso la propria auto o bicicletta.

Un apparecchio dalle dimensioni piccole, facile da usare e da installare con cui si tiene traccia di ogni cosa. Un dispositivo che non occupa molto spazio e che, in poco tempo, permette di mettere in sicurezza la propria automobile, bicicletta e fare in modo di rintracciare il proprio cane nel caso si perdesse o scappasse di casa.

Si può attaccare ovunque: alla borsa o al portafoglio, ma anche allo zaino, alla bici o al collare e pettorina del proprio cane. Ha una copertura alquanto ampia in tutta Europa per ritrovare e rintracciare rapidamente qualsiasi oggetto con un semplice click. Possono usarlo tutti senza rischi o controindicazioni.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Per usarlo, bisogna che il consumatore interessato scarichi l’applicazione sul proprio smartphone e configuri il tag. A quel punto, non appena si terrà traccia del proprio mezzo od oggetto, verrà inviata una notifica al telefono con la mappa per visualizzare il percorso e riuscire finalmente a recuperarlo in tempo reale.

Il localizzatore GPS TiMappo non è disponibile nei negozi fisici o Internet, per cui non è consigliato l’acquisto in questi luoghi proprio per evitare truffe e ricevere prodotti che non siano originali. E’ possibile cliccare direttamente qui per il sito ufficiale del prodotto.

Inoltre, compilando il modulo è presenta la promozione: una confezione a 49€ invece di 99€ con pagamento da effettuare alla consegna al corriere, Paypal o carta di credito.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.