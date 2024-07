Affrontando le sfide della digitalizzazione nel settore edilizio italiano

Nel settore edilizio italiano, l’adozione delle tecnologie digitali presenta numerose difficoltà, le quali richiedono una strategia oculata e un adeguato supporto per essere superate. La percezione di complessità delle innovazioni, la resistenza al cambiamento e gli investimenti iniziali necessari per implementare software avanzati rappresentano i principali ostacoli. Inoltre, la pubblica amministrazione, spesso conservatrice, e le infrastrutture non sempre adeguate costituiscono ulteriori barriere che rallentano il processo di digitalizzazione nel settore.

Per superare queste sfide, è essenziale investire in formazione e sensibilizzazione. Come riferisce la ricerca condotta da Nielsen per TeamSystem, le aziende del settore edilizio riconoscono il valore aggiunto dell’innovazione, ma è cruciale un supporto educativo per tracciare efficacemente la strada verso la digitalizzazione. I bonus fiscali e gli incentivi possono agire da catalizzatori, ma è fondamentale che le imprese ricevano un sostegno continuo. Attualmente, solo un quarto delle aziende ha piani concreti per implementare strumenti avanzati di organizzazione, mentre una percentuale ancora minore considera l’adozione di strumenti di analisi e gestione.

Nonostante le sfide, la digitalizzazione offre numerosi vantaggi in termini di efficienza operativa e ritorni economici. Le aziende che hanno integrato strumenti digitali nei loro processi mostrano performance finanziarie superiori: un utile netto più alto del 28%, un margine di profitto maggiore del 18% e un valore aggiunto migliorato dell’11%.

Recenti incentivi, come bonus fiscali, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e le agevolazioni dell’Industria 4.0, hanno contribuito a spingere il settore delle costruzioni verso l’innovazione digitale. Questi elementi hanno stimolato l’adozione di tecnologie avanzate nelle imprese edili, promuovendo un ambiente più competitivo e innovativo.

Stato della digitalizzazione nelle imprese edili

Nonostante le imprese edili siano meno digitalizzate rispetto ad altri settori, stanno comunque facendo progressi significativi. Secondo la ricerca, il 52% delle aziende di costruzioni utilizza strumenti digitali avanzati. Tra queste, il 10% ha raggiunto un alto livello di digitalizzazione, mentre il restante 42% ha iniziato a scoprire e sfruttare le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie.

AI e prospettive future

L’intelligenza artificiale (AI) rappresenta una frontiera ancora poco esplorata ma con enormi potenzialità per il settore edilizio. Attualmente, la comprensione e l’adozione dell’AI nelle imprese edili sono limitate. Solo una piccola percentuale degli intervistati ha menzionato l’AI, prevalentemente per la comparazione automatica delle informazioni, utile a facilitare il processo decisionale. Questo evidenzia una necessità di maggiore consapevolezza e formazione sull’uso dell’AI per sfruttare appieno i suoi vantaggi.

Il settore delle costruzioni in Italia sta iniziando a riconoscere i vantaggi della digitalizzazione, ma la strada è ancora lunga. Per sfruttare appieno le potenzialità della digitalizzazione, è necessario un impegno costante e un supporto mirato. Sebbene ci siano ancora molte sfide da affrontare, i benefici in termini di efficienza e redditività rendono indispensabile il percorso verso una completa digitalizzazione del settore edile it