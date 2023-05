Anche se non ha ancora ufficializzato i suoi piani, sembra partita anche per Apple la corsa alle innumerevoli applicazioni offerte dall'Intelligenza Artificiale generativa. IA, quali sono i piani di Apple?A differenza di Google e Microsoft, nella corsa alle numerose possibilità applicative dell'Int...

Anche se non ha ancora ufficializzato i suoi piani, sembra partita anche per Apple la corsa alle innumerevoli applicazioni offerte dall’Intelligenza Artificiale generativa.

IA, quali sono i piani di Apple?

A differenza di Google e Microsoft, nella corsa alle numerose possibilità applicative dell’Intelligenza Artificiale, Apple non ha ancora reso pubblica la strategia che intende seguire nei prossimi mesi. Forse qualche notizia in tal senso potrebbe arrivare al Worldwide Developers Conference (WWDC) 2023, la conferenza annuale più importante di Apple per gli sviluppatori, in programma per il 5 giugno.

Le affermazioni di Tim Cook

Il CEO dell’azienda, Tim Cook, ha più volte affermato che l’IA generativa è una tecnologia molto interessante, ma che al momento ha diverse problematiche per essere immessa sul mercato consumer, quindi Apple sarà “sarà “deliberata e riflessiva” nel suo approccio alla tecnologia.

Alla ricerca di esperti IA

Tuttavia, i numerosi annunci di lavoro pubblicati negli ultimi tempi da Apple, dimostrano che l’azienda si sta muovendo con convinzione su questa strada.

Come scrive oggi l’adnkronos, che ha contato 88 annunci di lavoro in Apple con la parola “AI” nel titolo – più di un terzo sono stati pubblicati questo mese e la metà sono di quest’anno – “La Mela è convinta che l’IA generativa, la stessa alla base di ChatGPT di OpenAI, trasformerà per sempre i device Apple”.

“Opportunità mai immaginate”

“Dando vita a esperienze straordinarie su ogni prodotto Apple, il nostro team di apprendimento automatico e IA offre a milioni di persone l’opportunità di fare cose che non avrebbero mai immaginato. Grazie alla perfetta sinergia di hardware e software Apple, i nostri ricercatori e ingegneri possono collaborare in modo ancora più efficace per migliorare l’esperienza utente e proteggere i dati dei nostri clienti. Scopri come fare la differenza con i prodotti che creerai e con le ricerche che pubblicherai” si legge nella prefazione della pagina del sito ufficiale dedicato alle opportunità di lavoro.