Il primo matrimonio gay celebrato fra le stelle sarà italiano. Nel 2025 Alessandro Monterosso e Alec Sander convoleranno a nozze e lo faranno nella stratosfera, coronando il loro sogno e mettendo in risalto il loro messaggio di amore e inclusione.

Il primo matrimonio gay nello spazio sarà italiano

Ancora oggi, in molti luoghi della Terra è difficile accettare i matrimoni fra persone dello stesso sesso, ma l’imprenditore 33enne Alessandro Monterosso e l’artista musicale 25enne Alec Sander, hanno avuto una bellissima idea.

Nel 2025 coroneranno il loro sogno di sposarsi nella stratosfera, a 30mila metri di altitudine.

Fino a poco tempo fa sembrava una cosa impossibile, ora le moderne tecnologie ci consentono matrimoni come questo. In particolare, la Space Perspective, prima azienda al mondo di esperienza di volo spaziale a zero emissioni di carbonio.

La storia d’amore fra Alessandro e Alec, fino alla decisione del matrimonio nello spazio

I due ragazzi si sono conosciuti a Padova nel 2017. La storia d’amore era tormentata, specialmente per le insicurezze di Alessandro, di accettarsi come omosessuale.

Dopo una breve pausa si sono rincontrati nel 2022 e lì è scattata la proposta di matrimonio. Poi un po’ per caso, è nata l’idea di sposarsi nello spazio per lasciare un forte messaggio di amore e inclusione, rappresentando una categoria di persone ancora molto discriminate.

I ragazzi coroneranno il loro sogno sulla navicella Neptune che solleverà i due in un viaggio di sei ore a oltre 30mila metri di altitudine.

Alessandro ed Alec sono fra i pochi fortunati ad assicurarsi uno dei primi 50 voli che opereranno al largo della Space Coast in Florida.