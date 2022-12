Tutela dei matrimoni gay, Biden firma il provvedimento che trasforma la bozza in atto di norma e progresso che avrà valore a livello federale

Tutela dei matrimoni gay, c’era necessità di una svolta normativa nel paese a livello federale e per questo motivo nelle scorse ore Joe Biden ha firmato il relativo provvedimento.

Da quanto si apprende ed a seguito dei “lanci” delle agenzia e dei media statunitensi il Capo della Casa Bianca ha trasformato di fatto in legge la proposta ed ha parlato di “Bella giornata per l’America”.

Tutela dei matrimoni gay, Biden firma

Ansa spiega che il presidente Usa Joe Biden ha firmato e trasformato in legge il provvedimento che tutela le nozze gay. Ha detto il presidente: “È una bella giornata in cui l’America compie un nuovo passo verso l’uguaglianza“.

Le affermazioni di Biden giungono dopo non pochi episodi di violenza in danno di coppie gay che non vedevano titelata legalmente la sacralità del loro legame.

“Il diritto di sposare chi ami”

E Biden ha affermato questi principi nel corso della cerimonia per la firma del provvedimento, approvato dal Congresso Usa. Poi sui suoi account social il presidente Usa ha scritto con molto orgoglio: “Oggi, ho firmato il Rispetto del matrimonio in legge.

Stiamo riaffermando una verità fondamentale: l’amore è amore, e gli americani dovrebbero avere il diritto di sposare la persona che amano”.