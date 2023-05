Il sì tra Giuseppe ed Angelo ha ufficializzato il primo matrimonio gay di un militare dell’arma dei carabinieri. Le nozze si sono svolte in Puglia in un luogo molto suggestivo e alla cerimonia hanno partecipato tutti i parenti e gli amici dei coniugi.

In Puglia si è celebrato il primo matrimonio gay di un carabiniere: Angelo e Giuseppe hanno detto sì

C’è stata tanta commozione per le nozze tra Angelo Orlando, carabiniere in servizio a Palazzo Chigi, a Roma, sede della presidenza del Consiglio dei Ministri, e Giuseppe Pezzutto, parrucchiere presso un salone a Campo de’ Fiori. Entrambi sono pugliesi ma vivono nella capitale e per il loro giorno più importante hanno deciso di tornare nella loro terra natia per festeggiare con parenti e amici presso la masseria Caselli, in contrada Specchiolla a Carovigno.

Ecco perché il matrimonio tra Angelo e Giuseppe è importante

Si tratta di un evento speciale ed importante per la comunità Lgbtq in quanto per la prima volta un militare dell’arma dei carabinieri si è unito in matrimonio con una persona dello stesso sesso. Entrambi, sebbene convivessero già, hanno deciso di sposarsi non solo per sigillare il proprio amore, ma anche per avere maggiori diritti ed essere riconosciuti dalla legge come coppia.