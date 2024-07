Facebook e Instagram down 8 luglio 2024: cosa sta succedendo

Facebook e Instagram down 8 luglio 2024: che cosa sta accadendo

Facebook e Instagram down 8 luglio 2024: che cosa sta accadendo

Nella giornata di oggi, lunedì 8 luglio 2024, Facebook e Instagram, i due popolari social network appartenenti alla galassia Meta, hanno subito notevoli malfunzionamenti.

Numerosi utenti hanno riscontrato problemi nella visualizzazione delle immagini su entrambe le piattaforme, portando a un aumento delle segnalazioni di disservizi su Downdetector, il sito specializzato nel monitoraggio dello stato dei servizi online e dei social network. Le problematiche sono iniziate nel primo pomeriggio, creando disagi tra gli utenti che si sono rivolti in massa a Downdetector per segnalare il malfunzionamento.

La situazione ha provocato una notevole agitazione, soprattutto tra coloro che utilizzano i social per lavoro o per comunicazioni importanti.

Le segnalazioni su Downdetector hanno mostrato un picco di lamentele proprio mentre il problema si stava manifestando, testimoniando la vasta portata del disservizio.

Fortunatamente, la situazione si è risolta in breve tempo. Dopo quasi mezz’ora di disservizio, intorno alle 15, entrambi i social network hanno ripreso a funzionare normalmente. Questo ha riportato la serenità tra gli utenti, che hanno potuto tornare a utilizzare Facebook e Instagram senza ulteriori intoppi. Tuttavia, resta l’amarezza per i disagi temporanei che un’interruzione del genere può causare, sottolineando ancora una volta quanto sia diventata cruciale l’affidabilità di questi strumenti nella vita quotidiana e professionale di milioni di persone in tutto il mondo.