Google ha deciso di sperimentare il lavoro offline per 2.500 dipendenti. Questo è lo scopo di un programma pilota avviato dall’azienda.

Lavoro, Google sperimenterà per 2.500 dipendenti la modalità “offline”

Google ha preso una decisione importante, ovvero quella di far svolgere ai dipendenti il proprio lavoro d’ufficio offline per ridurre le possibilità di attacchi informatici. Questo è lo scopo di un programma pilota avviato da Google, una delle aziende simbolo dell’online, che ha arruolato dipendenti volontari. Chi ha deciso di partecipare dovrà lavorare su un computer fisso con l’accesso a Internet disabilitato salvo alcuni strumenti di base dedicati alla produttività. L’azienda spera di ridurre la superficie di attacco degli hacker e di preservare segreti industriali. Se il dispositivo di un dipendente di Google viene compromesso, gli aggressori possono avere accesso ai dati dell’utente e al codice dell’infrastruttura, provocare incidenti e minare la fiducia degli utenti, aggiunge il memorandum. La disattivazione degli accessi a Internet non permette ad aggressori esterni di acquisre dati da remoto o di entrare nei sistemi della società.

Google: il test sui dipendenti

Google ha chiesto a 2.500 dipendenti di prendere parte al test, poi ha deciso di reclutare volontari, che possono uscire dal programma quando vogliono. Google sta lavorando a diversi strumenti di intelligenza artificiale e cerca di aumentare la sua sicurezza. Negli ultimi mesi l’azienda si è anche impegnata di più per contenere le fughe di notizie. Il progetto pilota di Google arriva mentre le aziende affrontano attacchi informatici sempre più sofisticati. “Garantire la sicurezza dei nostri prodotti e degli utenti è una delle nostre massime priorità. Esploriamo regolarmente modi per rafforzare i nostri sistemi interni contro gli attacchi malevoli” ha dichiarato un portavoce di Google. Secondo il Wall Street Journal nelle scorse settimane diverse aziende come Apple, Amazon, Verizon e JP Morgan Chase hanno limitato l’uso di ChatGpt ai dipendenti nel timore che forniscano informazioni confidenziali al software di intelligenza artificiale.