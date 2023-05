Google presenta Starline, il nuovo progetto che rivoluzionerà il modo in cui comunichiamo a distanza. Un sistema che ricorre all’intelligenza artificiale.

Google ha presentato “Starline”: la nuova frontiera della comunicazione a distanza

Google ha deciso di puntare sugli ologrammi per il futuro della comunicazione. Il colosso ha presentato Starline, il suo nuovo progetto che rivoluzionerà il modo di comunicare a distanza. Il sistema ricorre all’intelligenza artificiale e alcune telecamere per generare immagini 3D dell’interlocutore, che vengono proiettate su uno schermo. Google ha promesso che la sua “finestra magica“, come è stata definita, supererà gli altri sistemi di comunicazione, come Zoom, Teams e Meet. Il progetto è stato introdotto nel 2021 da Google e funziona proprio come uno schermo attraverso cui si può parlare, gesticolare e stabilire un contatto visivo con un’altra persona, a grandezza naturale e in tre dimensioni.

Google ha presentato Starline: come funziona

Il sistema dietro Starline ricorre all’intelligenza artificiale avanzata per costruire un modello fotorealistico della persona con cui si sta comunicando, per poi proiettarla su uno schermo a campo luminoso con un senso unico di volume e profondità. Questo è possibile grazie ad alcune fotocamere che producono immagini 3D realistiche e di qualità superiore. Il progetto connette in maniera realistica le persone che sono lontane. Non servono occhiali o visori, basta sedersi davanti al grande schermo, che riporta l’immagine in tre dimensioni dell’altra persone. Se ci si muove nella stanza, il display se ne accorge e mostra l’informazione corretta per avere sempre una percezione in 3D. Per il momento si tratta solo di un prototipo, in prova presso alcune aziende. Si tratta di una vera rivoluzione nel modo di connettersi a distanza.