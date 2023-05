Dopo quello di inizio mese c’è stato un nuovo down improvviso di WhatsApp, 2 ore di black out nella notte per l’Italia e non solo che hanno riguardato anche Instagram e Facebook. Da quanto si apprende a partire dalla mezzanotte del 21 maggio sulle tre piattaforme non è stato più possibile pubblicare nulla ed aggiornare il feed. Un problema che ha riguardato non solo l’Italia ma ogni paese dove opera l’app. E da quanto si apprende in queste ore in cui tutto pare tornato alla normalità quel blocco era completo. Il che significa che non si riusciva a pubblicare nessun contenuto, il tutto mentre neanche su Instagram si riusciva ad aggiornare il feed per vedere i contenuti degli altri utenti.

WhatsApp, 2 ore di black out

Men che mai era possibile poi accedere ai nuovi messaggi. Dare lo stato dell’arte ci ha pensato il portale Downdetector, che ha indicato come il picco delle segnalazioni sia iniziato “esattamente dopo la mezzanotte” con numerose segnalazioni. A distanza di una mezzora scarsa poi il numero di segnalazioni ha cominciato a calare ma non è terminato. I media fanno sapere poi che intorno alle 01:41 le segnalazioni si sono fermate.

Problemi anche a Instagram e Facebook

Fanpage spiega che “se così tante persone hanno inviato una segnalazione del blocco vuol dire il down di WhatsApp è stato strutturale: l’app non funzionava più”. E Downdetector segnalava nella sua versione internazionale che quel down era diffuso in tutto il mondo. L’app fa parte del gruppo Meta, guidato da Mark Zuckerberg ed ha coinvolto in maniera massiva altre piattaforme “di famiglia” come Facebook-Meta e Instagram. Per queste due app infatti ci sono stati numeri addirittura più rilevanti, con 26mila alert per il solo Instagram.