WhatsApp down in tutta Italia. Arrivano segnalazioni da diverse città sul mancato funzionamento dell'app di messaggistica.

WhatsApp down in tutta Italia. Da diverse città italiane, come Roma, Napoli, Milano, Torino, Firenze, Genova, Bari e Perugia, stanno arrivando segnalazioni di disservizi legati all’app di messaggistica, che sembra non riuscire a connettersi alla rete. Gli altri servizi Meta sembrano funzionare correttamente.

WhatsApp down in tutta Italia: problemi all’app di messaggistisca, cosa sta succedendo

WhatsApp down in tutta Italia. Dalle ore 8.30 circa di questa mattina, si sono moltiplicate le segnalazioni di chi non riusciva ad usare il sistema di messaggistica di proprietà di Meta, da varie città italiane. L’app sembra non riuscire a connettersi alla rete. Un down di cui non sono ancora chiare le dimensioni, se locali o globali.

Il sito Downdetector sta monitorando il disservizio e le segnalazioni continuano a crescere. Il servizio di messaggistica è offline anche nella versione desktop e sta funzionando solo a macchia di leopardo, ma sempre meno. Gli altri servizi di Meta, come Facebook e Instagram, sembrano funzionare correttamente. Su Twitter si sta diffondendo l’hashtag #Whatsappdown. Per il momento non si sa quando verrà ripristinato il servizio.

Le migliori alternative a WhatsApp

Cosa fare per ripristinare l’app? Purtroppo in questi casi occorre attendere che i tecnici risolvano il problema.

Dunque il down di WhatsApp sta spingendo le persone a cercare un’alternativa valida per riuscire a comunicare. Tra le migliori alternative troviamo: