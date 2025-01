Meta sospende il fact checking su Facebook e Instagram: ecco perché

Mark Zuckerberg, CEO di Meta, ha presentato una serie di cambiamenti significativi nelle politiche di moderazione dei contenuti dell’azienda. Ha annunciato la chiusura del programma di fact checking basato su collaborazioni con partner esterni. Al suo posto, Meta introdurrà un sistema ispirato al modello Community Notes di X, che coinvolgerà direttamente gli utenti nella verifica delle informazioni.

Mark Zuckerberg ha sottolineato l’importanza di adattarsi a un contesto politico e sociale in continuo cambiamento e di promuovere maggiormente la libertà di espressione. Le modifiche interesseranno Facebook e Instagram, due delle più grandi piattaforme di social media al mondo.

“Quello che è iniziato come un movimento per essere più inclusivi è stato sempre più utilizzato per mettere a tacere le opinioni ed escludere le persone con idee diverse, ed è andato troppo oltre”.