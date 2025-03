Samardo Samuels, ex cestista giamaicano dell’Olimpia Milano, è tornato libero dopo essere stato arrestato nella notte tra sabato e domenica per violazione di un divieto di avvicinamento ai condòmini del palazzo in cui abita in zona Farini.

Samardo Samuels scatena il panico tra i condomini

La notizia ha scatenato il panico tra i vicini, e nelle loro chat, trapela ansia e paura: “Io sto per rientrare a casa. Mi sapete dire se si può entrare o meglio di no?”. “Mi hanno appena detto che ha aggredito di nuovo mia sorella”, dice uno. “Stanotte un incubo”. E si legge ancora: “Ora lo sento giù, nella sua proprietà, a picchiare con la forza i muri, probabilmente”.

Pubblicate le chat dei vicini terrorizzati

“È di nuovo in cortile”, si legge nelle chat, pubblicate da Repubblica. ”Chi lo dice a mia figlia adesso?”, si chiede la mamma di una bimba terrorizzata all’idea che l’ex campione possa fare male al papà. Tantissimi sono i racconti delle aggressioni: “Dopo che ero ritornato nell’androne, con il cane aggrappato a me, mi ha sospinto facendomi indietreggiare e mi ha inveito contro stando a pochi centimetri dal mio viso”. In altri racconti si legge: “Si era recato da lui per chiedergli gentilmente di abbassare il volume della musica, lo ha aggredito e lo ha attaccato alla ringhiera del cancelletto del portone”. I condomini hanno deciso anche di provare a farsi forza a vicenda: “Quando dovrebbe rientrare a casa? Io esco, mi dica quando”.