Samardo Samuels arrestato a Milano: ecco cosa faceva ai vicini di casa

Samardo Samuels arrestato a Milano

Samardo Samuels, ex cestista dell’Olimpia Milano, è stato arrestato dai Carabinieri la sera dell’8 marzo scorso. Il cestista giamaicano, che nel corso della sua carriera ha militato anche nell’NBA, si trovava nel proprio appartamento in zona Farini, nel capoluogo lombardo. Arrivati sul posto, le forze dell’ordine avrebbero trovato Samuels in cortile che ascoltava musica ad alto volume e con diverse bevande alcoliche vicino. L’uomo, inoltre, non appena visti i Carabinieri, avrebbe urlato “I’m a champions, I’m not a criminal” Ma, perché è stato arrestato? Cosa faceva ai vicini di casa?

Samardo Samuels è stato arrestato per aver terrorizzato i propri vicini di casa con comportamenti minacciosi e persecutori. L’ex cestista dell‘Olimpia Milano avrebbe infatti minacciato i vicini, in particolare avrebbe liberato nel cortile il proprio cane (un molosso), in modo da impedire a una famiglia, con due figlie minorenni, di rientrare nel proprio appartamento. La famiglia in questione è stata costretta a rifugiarsi nel seminterrato per chiamare poi il 112. Da notare che il cestita aveva già un divieto di avvicinamento proprio nei confronti di questa famiglia. Samuels, infatti, è stato arrestato con l’accusa di violazione del provvedimento di allontanamento e atti persecutori. Diversi condomini del cestista si sono poi recati in caserma per sporgere querela e raccontare altri episodi. Samardo Samuels sarà processato per direttissima oggi.