LeBron James supera i 50.000 punti totali: è leggenda in NBA

La stella dei Los Angels Lakers, LeBron James è diventato leggenda in NBA: superata la soglia dei 50.000 punti totali.

Ce l’ha fatta, la stella dei Los Angeles Lakers, LeBron James, è diventato leggenda in NBA. È lui infatti il primo cestista a superare la soglia dei 50.000 punti totali nel campionato di basket del Nord America, tra stagione regolare e playoff. LeBron James, 40 anni e 4 volte campione NBA, ha tagliato questo traguardo durante il match contro i New Orleans Pelicans. Prima di entrare in campo, il cestista aveva 49.999 punti. Dopo poco più di tre minuti di gioco, su passaggio di Luca Doncic ha messo a segno un tiro da tre, superando così la soglia dei 50.000 punti totali, col pubblico della Crypto.com Arena in estasi.

LeBron James, 40 anni e non sentirli

LeBron James, come abbiamo appena visto, è diventato il primo cestista ad abbattere il muro dei 50.000 punti totali. Lo scorso mese, inoltre, il fuoriclasse dei Los Angeles Lakers è diventato il primo giocatore della storia dell’NBA ad aver giocato oltre 40 partite a 40 anni o più.