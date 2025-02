Due anni di Daspo per la donna che, durante una partita di basket femminile, ha rivolto insulti razzisti a una giocatrice. Per la cestista invece nessuna squalifica per aver reagiti agli insulti.

Insulti razzisti alla giocatrice di basket: due anni di Daspo alla donna che l’ha insultata

Gravissimo episodio di razzismo quello accaduto lo scorso 3 febbraio a Rimini, durante la partita di basket under 19 Rimini Happy Basket – Nuova Virtus Cesena. La mamma di una cestista ha infatti rivolto insulti razzisti a una giocatrice della squadra avversaria, le avrebbe urlato “Sei una scimmia“. Per la donna due anni di Daspo. Per la Nuova Virtus Cesena invece tre turni a porte chiuse per comportamento discriminatorio di una sua tifosa. La Nuova Virtus Cesena ha voluto inviare una raccomandata alla donna invitandola a non presentarsi più a qualsiasi evento a cui partecipano.

Nessuna squalifica per la giocatrice di basket che ha reagiti agli insulti

Quando si è sentita insultata, la cestista minorenne ha lasciato il campo per dirigersi verso la donna. Per questo suo comportamento la ragazza è stata espulsa, ma non sarà squalificata. Le è stata infatti riconosciuta l’attenuante di aver agito a una grave offesa, inequivocabilmente discriminatoria e razzista.