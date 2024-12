Janis Timma, 32 anni, originario della Lettonia, è stato trovato morto a Mosca: le autorità sospettano un suicidio. Secondo quanto riportato dall’agenzia Tass, il suo corpo è stato rinvenuto all’ingresso di un grattacielo nel cuore della capitale russa.

L’atleta Janis Timma trovato morto a 32 anni

Stando alle prime indiscrezioni riportate dalle autorità, il giocatore avrebbe lasciato un messaggio sul cellulare, lasciato accanto al suo corpo, chiedendo di contattare la sua ex moglie, Anna Sedokova. Questa rivelazione ha spinto gli inquirenti a ritenere il suicidio la causa più plausibile del decesso. Al momento, la polizia ha escluso la possibilità di un crimine poiché non sarebbero emerse prove di un coinvolgimento esterno.

L’atleta Janis Timma trovato morto: il divorzio con Anna Sedokova

Timma era sposato con la nota cantante e modella Anna Sedokova. I due si erano uniti in matrimonio nel 2020, ma la loro relazione è stata segnata da alti e bassi fino alla decisione del divorzio, formalizzato il 9 dicembre.

Più volte sui social, il giovane aveva condiviso messaggi nei quali sarebbero emersi segni di depressione a causa del divorzio. Stando alle prime indiscrezioni, sembra che il 32enne fosse volato a Mosca nel tentativo disperato di riconciliarsi con la sua ex moglie. La donna si è mostrata sui social profondamente distrutta dalla morte del suo ex marito. In una storia pubblicata sul suo profilo, visibilmente in lacrime, ha voluto ricordare Timma.

La carriera di Janis Timma

Janis Timma è stato un punto di riferimento per la nazionale lettone per diversi anni, vincendo anche la medaglia di bronzo agli Europei U18 del 2010. Con la selezione maggiore, ha partecipato a due edizioni degli Europei, nel 2015 e nel 2017. Nel Draft NBA del 2013, fu scelto al sessantesimo posto dai Memphis Grizzlies, mentre nel 2021 ha preso parte alla Summer League con gli Orlando Magic, per poi firmare con la squadra di G League, i Lakeland Magic. L’ultima volta che ha giocato è stato a maggio con la maglia dell’Obradoiro e a luglio con la nazionale lettone.