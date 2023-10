Verissimo, Manila Nazzaro parla della rottura con Lorenzo Amoruso: "Mi sono sentita umiliata"

L'ex Miss Italia Manila Nazzaro è tornata a raccontarsi nello studio di Verissimo. Sulla rottura con Amoruso: "Non ero più accanto ad una persona in cui mi riconoscevo"

Manila Nazzaro è tornata a raccontarsi a Verissimo, durante la puntata andata in onda sabato 7 ottobre. L’ex Miss Italia che ad oggi è legata a Stefano Oradei, ha parlato della rottura con l’ex compagno Lorenzo Amoruso, non risparmiando parole durissime: “La verità è che ho detto che non ero più accanto ad una persona in cui mi riconoscevo”.

Verissimo, Manila Nazzaro sulla rottura con Lorenzo Amoruso: “Lui sa bene i motivi per cui ci siamo lasciati”

La showgirl ha spiegato che il tracollo definitivo è avvenuto dopo la sua uscita dal Grande Fratello Vip. In quei momenti – aveva aggiunto – nessuno l’aveva aspettata, compreso lui: “Da lì in poi era molto distaccato, ma io non ero cambiata, ma lui mi guardava in maniera differente. Non mi riconosceva, ma io ero quella di tutti i giorni. Ha iniziato a utilizzare modalità non accettabili. Lui sa bene i motivi per cui ci siamo lasciati. Erano le litigate troppo frequenti e anche in modalità sbagliate. Se una volta ti dico che mi ferisci e tu continui, allora mi vuoi perdere. Ho detto basta a delle modalità inaccettabili”.

Il legame con Stefano Oradei

In studio è arrivato anche il nuovo compagno Stefano Oradei. La nascita della storia tra i due è avvenuta gradualmente, tanto che Manila Nazzaro ha rivelato di averlo inizialmente respinto: “Non conoscevo la sua gentilezza, la sua dolcezza, quando ci siamo incontrati in una convention, mi ha colpito la sua galanteria, tutta una serie di gesti di altri tempi. Lui ci ha creduto, io no. Quando ho provato ad allontanarlo, lui mi diceva “non ti preoccupare, io aspetto”. Durante il trasloco è stato un momento difficile e lui è stato un’ancora per me”.