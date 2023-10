Verissimo, Romina Carrisi: "Aspetto un bambino. Era importante trovare l'uomo giusto"

Nello studio di Verissimo è stato dato l’annuncio più bello. Romina Carrisi, ospite di Silvia Toffanin, ha annunciato di essere aspettare un figlio dal compagno Stefano Rastelli dal quale è legata da circa un anno e mezzo. La quartogenita di Al Bano e Romina Power è incinta al quinto mese e il piccolo dovrebbe nascere nel gennaio del 2024: “Non volevo renderlo pubblico troppo presto […] ho cercato di viverlo al più a lungo possibile con la mia famiglia”, ha spiegato a tale proposito.

Verissimo, Romina Carrisi: “In passato mi è capitato di abortire”

Romina Carrisi ha spiegato di aver dovuto ricorrere all’aborto in passato e di aver aspettato tanto prima di diventare mamma: “Mi è capitato di abortire perché volevo creare una famiglia, non volevo essere una mamma single. Mi trovai costretta ad abortire, per me era estremamente importante trovare l’uomo giusto. Fu difficile, ogni donna però deve poter decidere cosa fare del proprio corpo”.

La gravidanza è stata voluta da entrambi: “Insieme da un anno e mezzo, abbiamo iniziato a convivere subito. Io mi trovo a mio agio con lui, per me è perfetto nelle sue imperfezioni. Lui è presente, mi ascolta, riesce a capirmi. Non c’è dono più grande”.

“È un maschietto”

Il bambino che Romina Carrisi porta in grembo sarà un maschietto. La figlia di Al Bano e Romina potrà comunque contare su una famiglia pronta a starle vicino il più possibile: “Ho aspettato tanti anni per diventare mamma, ma non sono pronta. Ho paura ma ho un sistema di supporto, mia sorella starà con me, mi aiuterà. Poi c’è la mamma. Quando sono rimasta incinta era molto entusiasta. Papà all’inizio mi disse una parola pugliese irripetibile, è molto contento, premuroso, mi accudisce più del solito”.