Ilary Blasi non bada a spese: la festa di compleanno di suo figlio Cristian

Ilary Blasi non ha badato a spese per il 18esimo compleanno di suo figlio Cristian, e ha affittato una lussuosa location dove si sono svolti i festeggiamenti.

Ilary Blasi: la festa di compleanno di Cristian

Cristian Totti ha spento 18 candeline e per l’occasione sua madre Ilary Blasi ha fatto organizzare per lui una festa da sogno: il party si è tenuto in una location esclusiva, con musica dal vivo e un menù personale realizzato dallo chef del posto appositamente per l’occasione. Alla festa hanno ovviamente preso parte alcuni degli amici intimi del giovane calciatore, sua madre, e le sue sorelle (Chanel e Isabel). Grande assente della serata è stato il padre di Cristian, Francesco Totti, che attualmente sarebbe ai ferri corti con la sua ex moglie. Attraverso i social l’ex calciatore non ha comunque perso occasione per dedicare un messaggio d’auguri a suo figlio e, durante la festa, sono state proiettate su un maxi schermo anche le immagini che lo ritraevano insieme a Cristian.

Le foto della festa sono state pubblicate con orgoglio da Ilary Blasi che, per l’occasione ha sfoggiato un lungo abito dorato. In tanti sui social si chiedono se alla questione seguiranno ulteriori sviluppi e se ci saranno ulteriori novità sulla vita privata di Cristian.