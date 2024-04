L’8 maggio il principe Harry tornerà a Londra e la moglie Meghan Markle sembra che non lo accompagnerà. Per molti è il segno di una crisi nella coppia.

Il ritorno di Harry

Harry tornerà a Londra tra un mese in occasione del decimo anniversario degli Invictus Games che sarà celebrato con una cerimonia nella Cattedrale di St Paul. Anche Meghan è stata invitata, ma sembra che non parteciperà. Sembra infatti che l’ex attrice non abbia alcuna intenzione di rimettere piedi in Gran Bretagna dopo il modo in cui è stata trattata dalla famiglia reale e dalla stampa inglese.

Per alcuni bene informati il matrimonio della coppia è ormai solo di facciata e i due conducono vite separate.

L’eredità della Regina Elisabetta

Sembra inoltre che Harry abbia guadagnato una cospicua eredità dopo la morte della nonna, la Regina Elisabetta, superiore a quella di William. Nel 1994 infatti la Regina ha istituito due fondi per i nipoti, ma ha deciso di avvantaggiare Harry in considerazione delle sue possibilità future. A William infatti spetta il regno, mentre Harry, come cadetto, non ha la stessa opportunità.