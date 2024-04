Simona Ventura ha condotto l’ultima puntata di Citofonare Rai2 con una paresi al viso. La presentatrice ha spiegato cosa le è successo, sottolineando di essere in cura. Il compagno Giovanni Terzi le ha rivolto un messaggio bellissimo.

Simona Ventura con la paresi al viso: il messaggio di Giovanni Terzi

“Ho mezza faccia bloccata. Non è niente di che, è il freddo, mi sto curando“, ha esordito Simona Ventura nell’ultima puntata di Citofonare Rai2. La conduttrice, per evitare imbarazzi, ha preferito confessare subito di avere una paresi facciale. Sta bene, si sta curando e presto tornerà in forma. A colpire i fan è stato anche il messaggio di Giovanni Terzi.

Simona Ventura: i messaggi dei fan

Simona Ventura non molla, neanche con una paresi facciale che le blocca metà viso. E’ andata comunque in diretta e non ha nascosto di avere un problema. Poco prima della puntata di Citofonare Rai2, la conduttrice ha postato un video su Instagram in cui si vedeva qualcosa di strano sul suo volto. Non a caso, tra i commenti si legge: “Che è successo? Un’evidente paresi facciale in atto“, oppure “Paresi del nervo facciale. Questo vuol dire essere professionisti: andare in video anche se con qualche difficoltà“, o ancora “Mi dispiace, l’ho avuta anch’io. Importante intervenire subito, si risolverà“.

Giovanni Terzi sostiene Simona Ventura

Non solo i fan, anche Giovanni Terzi ha voluto sostenere la sua compagna Simona Ventura. Il giornalista ha candidamente ammesso: