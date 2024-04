Nell’ultima puntata di Citofonare Rai2, Simona Ventura si è presentata in diretta con una paresi del viso. Come sta la conduttrice? Non si tratta di un problema neurologico, ma ci vorrà del tempo per tornare in forma.

Simona Ventura in onda con una paresi al viso

Simona Ventura ha aperto la diretta di Citofonare Rai2 in modo particolare, chiedendo un primo piano al regista per evitare imbarazzi. La conduttrice si è mostrata con metà viso bloccato. Una paresi facciale, che l’ha colpita giovedì 4 aprile. “Non è niente di che, è il freddo, mi sto curando“, ha sottolineato Super Simo.

Come sta Simona Ventura?

Dopo la diretta di Citofonare Rai2, Simona Ventura è stata intervistata dal Corriere della Sera. La conduttrice ha spiegato come sta:

“Sto prendendo il cortisone, non mollo mai, neppure morta. Poi mi hanno spiegato di che si tratta: non è nulla di neurologico, ci vuole solo tempo. Con il cortisone, almeno per una settimana. Sto prendendo anche un anti virale, perché potrebbe essere partita un’infiammazione. E anche vitamine“.

Simona Ventura: come si è accorta di avere una paresi al viso?

Simona si sta curando per la paresi al viso e tra qualche giorno tornerà in forma. Ci vorrà un po’ di tempo per guarire dalla paralisi del settimo nervo cranico facciale, ma è bene sottolineare che si tratta di una problematica transitoria. La Ventura ha raccontato di essersi spaventata molto quando ha scoperto di avere il volto bloccato:

Giovedì mattina mi sono svegliata con la parte sinistra bloccata. Ero a Roma con Giovanni (Giovanni Terzi, suo compagno, ndr) e mi sono spaventata”.