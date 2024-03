Prossima alle nozze con Giovanni Terzi, Simona Ventura vive in una bellissima casa che rispecchia alla perfezione la sua personalità. Vediamo dove vive la conduttrice e com’è la sua dimora.

Dove vive Simona Ventura?

Simona Ventura si sta preparando al matrimonio con Giovanni Terzi. “Lui è l’amore della mia vita. Stiamo già preparando tutto: celebreremo le nozze a Rimini, che è la nostra città del cuore..“, ha dichiarato la conduttrice di Citofonare Rai2. Anche se si sposerà in Emilia Romagna, Super Simo vive in un’altra città, nella bella e caotica Milano.

Con chi vive Simona Ventura?

In attesa di trasferirsi a vivere a Rimini, visto che Giovanni ha dichiarato che “sia io che Simona amiamo moltissimo Rimini e tutta la Romagna. Per questo speriamo, prima o poi, di venire a vivere dalla parti di Rimini“, la Ventura si gode la sua casa di Milano. La dimora è situata in pieno centro e Simona la divide con il futuro marito e la figlia Caterina.

Simona Ventura: la sua casa è bellissima

La casa della Ventura è molto elegante. L’arredamento presenta un perfetto mix tra stile moderno black & white ed elementi di ispirazione barocca. La cucina, sui toni del panna e beige, vanta un piano in granito, mentre in tutte le altre stanze spuntano foto, libri e quadri. L’ambiente che Simona preferisce? Un corner dedicato al beauty nella sua camera da letto, dove ci sono uno specchio incastonato in una cornice dorata e una poltrona in stile barocco con il nome della conduttrice stampato sullo schienale.