Citofonare Rai 2, Simona Ventura appare con una parte del viso paralizzata: "È transitorio. Mai mollare"

Momenti apprensione per Simona Ventura. La conduttrice è apparsa in video con metà viso bloccato. Cosa è successo.

Sono stati vissuti momenti di apprensione tra i fan di Simona Ventura e il pubblico del programma “Citofonare Rai 2”. Nel corso della puntata andata in onda domenica 7 aprile la conduttrice Simona Ventura è apparsa in video con metà volto paralizzato. La conduttrice ha tenuto tuttavia a rassicurare il pubblico spiegando che si tratta di una condizione transitoria: “Succede. Mi sto curando, mai mollare”, ha dichiarato a tale proposito.

Simona Ventura conduce Citofonare Rai 2 con metà viso paralizzato: “È transitorio”

Ad ogni modo Simona Ventura è comparsa davanti al pubblico con la sua solita sicurezza, tanto che, nel rivolgersi al cameraman ha esortato: “Mi puoi anche riprendere a piano americano, dovete sapere che da ieri ho mezza faccia bloccata”. Si è poi rivolta agli spettatori da casa e ha quindi aggiunto: “Non è niente di che, è il freddo. Mi sto curando”.

Il breve video pubblicato prima della messa in onda

C’è dell’altro. Poco prima della messa in onda del programma, Simona Ventura aveva condiviso su Instagram un video dove appariva carica e pronta per andare in trasmissione. Diversi utenti si erano accorti che nel viso della conduttrice c’era qualcosa che non andava e avevano ipotizzato che si potesse trattare in effetti di paresi facciale: “Oddio ma cos’è successo?? C’è un’evidente paresi facciale in atto”, è solo uno dei tanti commenti che è possibile leggere.