Al momento Sonia Bruganelli è impegnata come opinionista all’Isola dei Famosi. Negli anni l’abbiamo conosciuta come donna in carriera ma anche amorevole mamma dei figli avuti da Paolo Bonolis, da cui si è separata di recente ma mantenendo comunque ottimi rapporti. In queste ore è felicissima per una notizia che di certo avrà fatto piacere anche al conduttore.

La famiglia di Sonia Bruganelli si allarga

Ricordate Miss Claudia? L’affascinante showgirl di Avanti un altro è imparentata con Sonia Bruganelli, infatti è sposata con suo fratello Marco e la bella notizia riguarda proprio questa coppia.

Claudia Ruggeri infatti è incinta e a 40 anni, aspetta il primo figlio dal fratello dell’imprenditrice. Ne ha dato annuncio su Instagram, pubblicando la foto dell’ecografia.

Un bel traguardo per la coppia, ormai sposata dal 2016, che con l’arrivo di questo bebè corona il sogno di allargare la famiglia, ricordiamo infatti che nessuno dei due ha altri figli, questo è il primo per entrambi.

Chi è Claudia Ruggeri, la cognata di Sonia Bruganelli

I programmi di Paolo Bonolis sono prodotti dalla società di Sonia e Marco Bruganelli. Uno di questi è appunto Avanti un altro, dove Claudia Ruggeri è entrata nel cuore del pubblico come Miss Claudia, colei che guida il simpatico gruppo di personaggi che di puntata in puntata, aiutano i concorrenti con diverse domande-bonus.

Bellissima, affascinante e sempre di gran classe, Claudia ha un buon seguito sui social proprio perché si è fatta conoscere nel preserale di Canale 5, poi ci sono state per lei partecipazioni ad altre trasmissioni, come Ciao Darwin.

I fan hanno gioito della notizia e tutta la famiglia è in trepidante attesa.