Paolo Bonolis è tornato a parlare della separazione da Sonia Bruganelli, svelando che l’ha subita. La sua vita, dopo l’addio alla moglie, è cambiata, ma non è stata assolutamente stravolta.

Intervistato dal Corriere della Sera, Paolo Bonolis si è raccontato un po’. Tra le tante cose ha parlato anche della separazione dalla moglie Sonia Bruganelli, svelando che l’ha subita e ne ha sofferto. Non è stato facile, ma adesso che è passato un anno dall’addio sta bene.

Paolo Bonolis ha dichiarato:

“Decisione presa o subita? L’ho subita, condividendola. Come puoi pretendere che una persona faccia ciò che non vuole più, che provi ciò che non sente più, che sia quella che non è più? Per me non è stato facile, ma giusto. Se mi sono chiesto se e cosa ha sbagliato con Sonia? Certo. E di sicuro l’avrà fatto anche lei”.