Katia Ricciarelli, il no a Tale e Quale e al GF Vip: “Non me la sono sentita”

Katia Ricciarelli ha svelato perché avrebbe rifiutato nuove offerte nei programmi tv dopo l'esperienza del GF Vip 6.

Dopo l’esperienza vissuta al GF Vip 6 si era vociferato di un possibile ingresso di Katia Ricciarelli a Tale e Quale Show o al GF Vip 7 (in qualità di opinionista). Sulla questione è intervenuta la stessa ex moglie di Pippo Baudo.

Katia Ricciarelli: il no a Tale e Quale e al GF Vip

Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip 6 – dove, nel bene e nel male, ha fatto parlare di sé – Katia Ricciarelli ha confessato di non volersi legare ad un altro programma che la terrà impegnata per mesi e ha dunque ammesso di aver rifiutato alcune delle proposte che le sarebbero state fatte, come quella per Tale e Quale Show.

“Tale e Quale? Non ho più venti anni per potermi permettere di fare progetti così lunghi. Il tempo passa inesorabile. Non me la sono sentita”, ha dichiarato. Quanto all’ipotesi circolata in rete in merito al ruolo di opinionista al GF Vip, Katia Ricciarelli ha smentito di aver mai ricevuto la proposta.“Signorini mi ha detto che sarebbe bello avermi come opinionista. Non era, però, una richiesta ufficiale. Non mi interessa farlo”, ha detto.

Il gesto verso Lulù e Jessica

Dopo il GF Vip Katia Ricciarelli ha aperto un proprio profilo social e in molti hanno notato che avrebbe iniziato a seguire Jessica e Lulù Selassié, contro cui più volte si è scagliata all’interno del GF Vip. Non è dato sapere se le tre si siano chiarite o se quello fatto dalla tenore sia stato un gesto “distensivo” verso le due principesse etiopi.