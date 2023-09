Giorgia Soleri dopo l'addio a Damiano David: "Tante lacrime, ma ne vale la pena"

A tre mesi dalla fine ufficiale della sua storia d’amore con Damiano David, Giorgia Soleri ha rotto il silenzio via social e ha dispensato alcuni consigli ai suoi fan.

Giorgia Soleri dopo l’addio a Damiano David

Dopo una storia d’amore lunga e importante (iniziata quando entrambi non erano ancora famosi) Giorgia Soleri e Damiano David si sono detti addio (generando clamore e qualche polemica, specie visto che lui era stato avvistato poco prima mentre baciava la top model Martina Taglienti). Sui social in tanti tra i fan sono rimasti dunque colpiti dalla “posta del cuore” organizzata dalla Soleri che, ora che è single, ha dispensato alcuni consigli ai suoi fan: “Con discreti calci in c*lo, alcuni momenti di solitudine, tante lacrime e una dose non quantificabile di forza. Ma giuro: ne vale la pena. E poi sarà più bello anche stare con altre persone”, ha confessato, e ancora: “Non sei senza la tua persona, hai ancora quella più importante: te. Abbracciati e accogli anche questo momento doloroso. Sarà bellissimo prenderti la mano e accompagnarti verso la luce”.

In tanti tra i fan dei social sono curiosi di saperne di più sulla vita privata della modella e si chiedono se, prima o poi, riuscirà a trovare un nuovo amore.