L'Isola dei Famosi cambia giorno: quando va in onda? Collocazione insolita per un reality.

Non c’è pace per L’Isola dei Famosi. Dopo l’annullamento del doppio appuntamento settimanale, il reality honduregno cambia giorno. Vediamo quando va in onda il programma condotto da Vladimir Luxuria.

L’Isola dei Famosi dovrebbe giungere a conclusione tra quattro settimane, ben prima della data prevista all’inizio del reality. Purtroppo, la conduzione di Vladimir Luxuria non è riuscita a risollevare gli ascolti, anzi. I vertici Mediaset hanno quindi deciso di cambiare giorno di messa in onda. Dopo aver perso l’appuntamento settimanale, il programma lascia la prima serata del lunedì.

Stando a quanto anticipato da Davide Maggio, L’Isola dei Famosi cambia giorno, andando ad occupare la prima serata della domenica. Una collocazione anomala, soprattutto per un reality show. Il programma condotto da Vladimir Luxuria inizia questa ‘nuova’ messa in onda a partire dal 19 maggio.

L’Isola dei Famosi verso la chiusura anticipata

Domenica 12 maggio andrà in onda su Canale 5 la semifinale di Amici, spostata a causa dell’Eurovision Song Contest. Poi, dal 19 maggio la serata sarà occupata dall’Isola dei Famosi. Il reality honduregno, ormai ci sono pochi dubbi, si prepara alla chiusura anticipata.