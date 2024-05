Hilary Duff mamma per la quarta volta con il parto in acqua: "Sognavo"

Hilary Duff è diventata mamma per la quarta volta. L’attrice ha messo al mondo una bellissima femminuccia, scegliendo il parto in acqua, e ha condiviso sui social foto davvero emozionanti.

Fiocco rosa in casa di Hilary Duff e del marito Matthew Koma: è nata la piccola Towen Meadow Bair. L’attrice è diventata mamma per la quarta volta e ha scelto di mettere al mondo la bimba con un parto in acqua. Tramite il suo profilo Instagram ha mostrato alcuni momenti della sua nascita e i fan l’hanno sommersa di messaggi carichi di affetto.

L’annuncio di Hilary Duff

A didascalia di una serie di scatti che mostrano il parto in acqua della quarta figlia, Hilary Duff ha scritto:

“Adesso sappiamo perché ci ha fatto attendere così a lungo… Stavi perfezionando quelle guanciotte! Sono mesi che sognavo di stringerti tra le braccia e gli ultimi 5 giorni conoscerti, guardarti e annusarti sono stati momenti puri di magia. Ti amiamo tutti come se fossi qui da sempre, splendore”.

Le parole di Matthew Koma

Dopo Hilary Duff anche il marito Matthew Koma ha condiviso sui social l’annuncio della nascita del quarto figlio. Il frontman della band Winnetka Bowling League ha scritto:

“Mia moglie, la mia dea guerriera, ha dato alla luce tra le mura di casa la nostra bellissima Townes Meadow Bair, il 3 maggio 2024. È felice, sana, grassa e non assomiglia a nessuno del nostro pool genetico, quindi se qualcuno sa dove si trovasse Hilary Duff circa 9 mesi fa, è pregato di contattarci per ricevere una ricompensa in denaro”.