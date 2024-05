Nato: Stoltenberg, 'con Meloni discusso numerosi contributi Italia, preparativi per Washington'

Bruxelles, 08 mag. - (Adnkronos) - È stato "un piacere incontrare il primo ministro Giorgia Meloni a Roma. Abbiamo discusso dei numerosi contributi dell’Italia alla Nato e dei nostri preparativi per il vertice Nato di luglio. Quando i leader si incontreranno a Washington, prenderem...

Bruxelles, 08 mag. – (Adnkronos) – È stato "un piacere incontrare il primo ministro Giorgia Meloni a Roma. Abbiamo discusso dei numerosi contributi dell’Italia alla Nato e dei nostri preparativi per il vertice Nato di luglio. Quando i leader si incontreranno a Washington, prenderemo ulteriori decisioni per sostenere l’Ucraina, rafforzare le nostre difese e collaborare maggiormente con i partner". Lo dice il segretario generale dell'Alleanza atlantica Jens Stoltenberg, via social, dopo l'incontro di oggi a Palazzo Chigi con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.