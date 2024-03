Mamma e figlia si sono mostrate radiose e provocanti, indossando abiti di pizzo nero trasparente.

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti: le foto insieme

Michelle e Aurora hanno posato insieme per la copertina della rivista Tings, raccontando del periodo in cui hanno vissuto negli Stati Uniti e più in particolare a Los Angeles. Le due ricordano quei momenti con profonda tenerezza. La 47enne di Sorengo desiderava diventare un’attrice, mentre la figlia era ancora una bambina. La video intervista rivela una coppia molto affiatata, in grado di prendersi in giro e divertirsi.

Gli scatti sexy

Sul set fotografico la musica cambia. Gli sguardi complici si trasformano in occhiate sensuali verso l’obiettivo, che catturano immediatamente il pubblico. Entrambe in nero, con tessuti sottili che lasciano quel poco che basta all’immaginazione. Il trucco delicato non tradisce uno sguardo deciso e provocante.

Tra carriera e vita privata

Michelle Hunziker si è conquistata un folto pubblico con il suo programma Michelle Impossible, in onda tutti i mercoledì sera su Canale 5. Una trasmissione che unisce comicità a musica e spettacolo, ospitando sul palco colleghi ed amici. Aurora, invece, ha da poco vissuto una delle esperienza più belle, diventare mamma. Il piccolo Cesare è nato lo scorso 30 marzo, dalla giovane influencer e dal compagno Goffredo Cerza. La coppia sta insieme da oltre cinque anni.