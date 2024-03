Tomaso Trussardi: la frecciatina a Michelle Hunziker per la rottura con Carollo non sfugge.

Tomaso Trussardi ha lanciato quella che in molti hanno letto come una frecciatina all’ex moglie Michelle Hunziker. Di mezzo, neanche a dirlo, c’è la rottura tra la conduttrice svizzera e Alessandro Carollo.

Trussardi: frecciatina a Michelle per la rottura con Carollo

Il matrimonio tra Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker è finito da tempo, ma i due resteranno legati per sempre dall’amore per le due figlie che hanno messo al mondo. Questo non ha impedito all’imprenditore di lanciare una frecciatina all’ex moglie per la rottura con Alessandro Carollo.

Trussardi sulla rottura tra Michelle e Carollo

Senza nominare Michelle e Alessandro, Trussardi ha dichiarato:

“Tre benefici di tenere la bocca chiusa“.

Tomaso non ha fatto alcun riferimento alla rottura tra la Hunziker e Carollo, ma molti hanno letto le sue parole come una chiara frecciatina.

Trussardi si riferisce all’ex moglie: Dago ‘conferma’

Dagospia ha commentato così la frecciatina di Trussardi a Michelle:

“Si riferisce alla ex moglie? Pare che lui sapesse della fine del rapporto prima che fosse pubblicata la notizia”.

Al momento, è bene sottolinearlo, la Hunziker e Carollo non hanno confermato o smentito la rottura. Allo stesso modo, Tomaso non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito.