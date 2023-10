Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi insieme per Sole: il dettaglio non sfugge ai fan.

In occasione della festa di compleanno della figlia Sole, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono tornati a mostrarsi insieme. Ai fan più attenti, però, non è sfuggito un dettaglio: i rapporti tra gli ex coniugi sono più tesi che mai.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi insieme, ma solo per Sole

Per amore dei figli ci si ritrova, ma non per questo si va d’amore e d’accordo. Lo sanno bene Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi che, in occasione del compleanno di Sole, si sono mostrati insieme ma molto, molto distanti. Con loro c’è anche il cane Odino che, dopo la separazione, vive in una sorta di affidamento condiviso.

Michelle e Tomaso: il dettaglio notato dai fan

Michelle e Tomaso sono entrambi bellissimi e sorridenti, ma un dettaglio ha colpito i fan. Rispetto al compleanno di Sole dello scorso anno, questa volta la Hunziker e Trussardi non hanno posato per uno scatto di famiglia. La conduttrice svizzera e l’imprenditore si sono lasciati immortalare con Sole separatamente.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: i rapporti sono tesi

Questo dettaglio fa pensare che il rapporto tra Michelle e Tomaso sia più teso che mai. C’è da sottolineare, però, che il 10 ottobre, oltre ad essere il decimo compleanno di Sole, sarebbe stato anche il loro nono anniversario di nozze. Che sia questo il motivo di tanta freddezza?