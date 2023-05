Michelle Hunziker, l'addio a Trussardi: "Capita di perdersi"

Michelle Hunziker è tornata a parlare del suo addio al marito, Tomaso Trussardi, e di come sia cambiata oggi la sua vita e quella delle figlie.

Michelle Hunziker: l’addio a Trussardi

Un anno fa Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno annunciato pubblicamente la loro separazione, ma hanno anche svelato di essere intenzionati a mantenere buoni rapporti per il bene delle loro due figlie, Sole e Celeste. A un anno dall’addio al suo secondo marito Michelle Hunziker, che è diventata nonna recentemente, ha confessato: “Serve elasticità emotiva per accettarlo e adattarsi, anche per il proprio bene. Quando due compagni salgono su due macchine diverse, se vanno alla stessa velocità va tutto bene, ma se uno accelera alla prima curva chi resta indietro non vede più l’altro. Capita di perdersi(…)”, e ancora: “Ogni volta che vado a mangiare con Tomaso o Eros i giornali scrivono “ritorno di fiamma”. Invece è semplicemente la volontà di far vivere ai figli ciò che gli spetta, due genitori che vanno d’accordo e fanno progetti da famiglia. Se hai scelto una persona come padre dei tuoi figli, farà parte della tua vita e gli vorrai bene per sempre”.

Oggi la showgirl ha mantenuto un ottimo rapporto con entrambi i suoi ex e lei ed Eros Ramazzotti si sono mostrati insieme e più felici che mai dopo la nascita del primo nipote, Cesare. In tanti sono curiosi di sapere se in futuro la showgirl troverà un nuovo amore, ma al momento sulla questione non è dato sapere di più.