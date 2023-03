Michelle Hunziker: "Tomaso Trussardi è stato un grande dolore"

Michelle Hunziker, ospite di Verissimo, si è raccontata senza filtri. Per la prima volta, si è aperta anche sulla fine del suo matrimonio con Tomaso Trussardi, rivelando che è stato un “grande dolore“.

Ospite di Verissimo, Michelle Hunziker ha parlato a ruota libera della sua vita. Nell’ultimo anno ha vissuto, dal punto di vista sentimentale, una vera e propria bufera. Il suo matrimonio con Tomaso Trussardi, nel corso del quale sono nate due bellissime bambine, è giunto al capolinea. Per la conduttrice svizzera è stata una vera e propria batosta.

Michelle ha ammesso:

La Hunziker ha raccontato di aver riprovato a tornare insieme al marito, ma ha sottolineato che adesso il rapporto è davvero finito.

In merito al suo ritrovato rapporto con l’ex marito Eros Ramazzotti, Michelle ha dichiarato:

“Eros? Guai a chi me lo tocca. Noi siamo molto legati, ci vogliamo un bene dell’anima ed è bellissimo che sia così. Siamo maturati tutti e c’è la possibilità e la volontà di viversi come una famiglia genitoriale. Siamo molto amici per me è importante la sua felicità e per lui è importante la mia. L’amicizia va oltre, non è più per forza essere una coppia di fatto in casa, ma volersi bene al di là. Ci è voluto tempo e credo sia un investimento importante cercare di volersi bene, prima per noi e poi anche per i figli, è bellissimo. Una coppia si può separare, ma la coppia genitoriale deve restare”.