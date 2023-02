Michelle Hunziker sta per diventare nonna, nonostante la giovanissima età.

La figlia Aurora Ramazzotti è in attesa del suo primo figlio e la famiglia è piena di felicità per questo lieto evento. La showgirl ha parlato della gravidanza della figlia nel salotto di Silvia Toffanin, a Verissimo.

Michelle Hunziker sulla gravidanza di Aurora Ramazzotti: “Per me è come diventare mamma di nuovo”

Michelle Hunziker diventerà presto nonna. La showgirl è stata ospite di Verissimo e nel salotto di Silvia Toffanin ha parlato proprio della gravidanza della figlia Aurora Ramazzotti.

“È tutta pancia, non è ingrassata per niente, il giusto […] Sono prontissima, non vedo l’ora, per me è come diventare mamma di nuovo, ho il cuore gonfio non vedo l’ora” ha dichiarato Michelle Hunziker. Sia lei che Eros Ramazzotti hanno sempre espresso tutta la loro felicità per il lieto evento che andrà presto ad allargare ulteriormente la loro famiglia.

Michelle Hunziker sulla gravidanza di Aurora Ramazzotti: “Pensavo avrebbe aspettato di più”

Michelle Hunziker ha anche commentato la scelta di sua figlia Aurora di diventare mamma a 26 anni.

“Pensavo che lei aspettasse di più, anche perché erano diversi anni che le rompevo le scatole perché volevo diventare nonna. Aurora e Goffredo si amano tanto, sono una coppia bellissima. A un certo punto si sono lasciati andare e l’hanno anche un po’ cercato” ha dichiarato Michelle Hunziker, mostrando tutta la sua gioia nel diventare nonna.